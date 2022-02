Mercato : Arsenal est prêt à lâcher les millions !

La suite après cette publicité

Pour certains clubs c'est une hérésie, pour Arsenal c'est une stratégie. On parle là de laisser des joueurs partir en fin de contrat, sans ramener la moindre indemnité de transfert. Et Arsenal vient juste de laisser filer Pierre-Emerick Aubameyang sans contrepartie, après avoir mis fin à son contrat, tandis que d'autres éléments sont partis de la même manière, tels Mesut Özil ou Willian. Ces joueurs, arrivés avec un statut de star pour aider les Gunners à se replacer en haut de la scène anglaise, avaient des émoluments très élevés et les laisser partir soulage grandement les finances du club londonien.

On verra ce qui attend d'autres éléments en fin de contrat l'été prochain (on pense notamment à Alexandre Lacazette) mais dans tous les cas, Arsenal devra recruter du lourd pour muscler son effectif. Il faudra notamment renforcer le milieu de terrain et l'attaque. Selon le Daily Mail, Arsenal a pris contact avec Naples pour un transfert cet été du milieu de terrain Fabian Ruiz. L'Espagnol de 25 ans était pisté cet hiver par Newcastle.

De jeunes joueurs, déjà expérimentés, prêts à grandir

Autre milieu de terrain courtisé, Ruben Neves. L'international portugais en est à sa 5e saison avec Wolverhampton (il est sous contrat jusqu'en 2023) et pourrait changer d'air l'été prochain. Tarif estimé par The Sun : 54 M€. Pas grave, Arsenal est prêt à dépenser pour ravir Mikel Arteta, qui garde la confiance de ses dirigeants.

Pour le secteur offensif, deux noms sont cités par le tabloïd anglais : Domonic Calvert-Lewin. L'attaquant d'Everton devrait lui aussi être concerné par un transfert cet été, pour franchir un nouveau palier à 24 ans. Mais cela va coûter au moins 70 M€. Et encore plus Alexander Isak, 22 ans, dont la clause libératoire à la Real Sociedad s'élève à 90 M€. Les dirigeants d'Arsenal seraient prêts à faire cet effort financier pour renouer avec son passé.