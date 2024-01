Le Betis négocie avec le Galatarasay pour Bakambu !

Décidément Cédric Bakambu ne tient pas en place. De retour en Europe du côté de Marseille après une longue expérience en Chine, l’attaquant international congolais, actuellement à la CAN en Côte d’Ivoire, pourrait de nouveau faire ses valises après une saison incroyable passée en Grèce (18 buts en 32 matches), une expérience éphémère de quelques jours à Al Nasr aux Emirats et six mois contrastés en Turquie au Galatasaray.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’attaquant de 32 ans pourrait retourner en Espagne et plus précisément du côté du Real Betis. Le club de Nabil Fekir souhaite s’offrir les services de l’ancien Marseillais. Après avoir tenté de se faire prêter le joueur avec option d’achat en vain, le club sévillan négocie actuellement les modalités d’un transfert sec. De son côté, Cédric Bakambu est emballé à l’idée de retrouver un championnat au sein duquel il a brillé entre 2015 et 2018 sous les couleurs de Villarreal.