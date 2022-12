CdM 2022, France : Kingsley Coman remercie la FFF de contester le but refusé

La suite après cette publicité

Ça a été l'un des éléments polémiques de la défaite française face à la Tunisie (1-0), ce mercredi. Alors que le temps additionnel de la rencontre arrivait à son terme, Antoine Griezmann était parvenu à inscrire le but de l'égalisation, finalement refusé par la VAR après que le jeu ait repris. Une décision arbitrale contestable et que conteste la FFF, elle qui a décidé de porter réclamation auprès de la FIFA. Un choix salué par Kingsley Coman en conférence de presse.

« Si la FFF l'a fait, c'est que c'est nécessaire. Nous, joueurs, sommes concentrés sur le match contre la Pologne. On aimerait comprendre pour qu'on sache réagir si la situation se répète. On veut juste comprendre par rapport à la suite. Mais on est qualifiés, on va jouer la Pologne. C'est toujours mieux d'avoir un nul qu'une défaite dans son palmarès, mais ce n'est pas ce qui changera le reste de la compétition », a ainsi salué l'attaquant du Bayern Munich.