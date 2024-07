Un cador anglais en passe de s’offrir Amadou Onana pour 60M€ !

Le feuilleton Amadou Onana est en passe de livrer son verdict. Auteur d’un Euro 2024 plutôt convaincant malgré les faiblesses affichées par la Belgique et considéré comme un pilier incontesté dans l’entrejeu d’Everton, le milieu de terrain de 22 ans devrait découvrir un nouveau challenge dans les prochaines heures. Selon les dernières informations de The Athletic, que nous sommes en mesure de confirmer, Aston Villa est, en effet, sur le point de conclure un accord avec les Toffees pour enrôler le natif de Dakar. Un sacré coup réalisé par le club basé à Birmingham au regard de la lutte acharnée dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Ciblé par Manchester United, Arsenal, Newcastle, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, l’ancien joueur du LOSC était également dans le viseur du PSG. Dernièrement, nous vous révélions à ce titre que le profil de l’international belge (17 sélections) séduisait particulièrement les hautes sphères parisiennes. Oui mais voilà, l’intéressé en a finalement décidé autrement. Ce samedi, le média britannique indique ainsi que le droitier d’1m95 a trouvé un terrain d’entente avec Aston Villa et s’apprête donc à rejoindre le dernier 4e de Premier League dans le cadre d’un contrat longue durée.

À lire

Al-Ittihad veut recruter Moussa Diaby !

Onana file à Aston Villa

Convaincu par le projet sportif et financier des Villans, le milieu formé à Hoffenheim aura, par ailleurs, l’opportunité de disputer la prochaine Ligue des Champions, sous les ordres d’un certain Unai Emery, qui avait fait du joueur sa priorité estivale. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Onana est, lui aussi, séduit à l’idée d’évoluer aux côtés de l’ancien coach du Paris Saint-Germain. De son côté, Aston Villa est en train de finaliser un accord avec Everton.

La suite après cette publicité

D’après les derniers éléments fournis par The Athletic, l’opération devrait être bouclée aux alentours des 50 millions de livres sterling, soit près de 60 millions d’euros. Précisons, à ce titre, que le LOSC, qui avait cédé sa pépite contre 35 M€, récupérera de son côté 20 % du bénéfice réalisé sur cette vente. Pour rappel, depuis le début de ce mercato estival, Aston Villa a d’ores et déjà fait venir deux milieux de terrain avec Enzo Barrenechea de la Juventus et Ross Barkley, arrivé en provenance de Luton Town.