Osasuna - Real Madrid : les compos officielles

Retour aux affaires courantes pour les Merengues. Après la belle soirée européenne du Real Madrid, vainqueur à Manchester City en playoff aller de la Ligue des champions mardi (3-2), le leader de la Liga se rend chez Osasuna cet après-midi. Et doit s’imposer pour s’assurer de rester devant ses concurrents l’Atlético et Barcelone, qui ont respectivement 1 et 2 points de retard.

Pour cette affiche, Ancelotti aligne un 11 avec trois Français au coup d’envoi. Valverde sera latéral droit en l’absence de Vazquez blessé. Tchouaméni et Modric, brassard au bras, devraient être entourés de Diaz et Bellingham dans un 4-4-2, avec Mbappé et Vinicius devant. Rodrygo débute sur le banc, tout comme Mendy.

Les compositions

Osasuna : Herrera - Areso, Catena, Herrando, Cruz - Moncayola, Torro, Oroz - Garcia, Budimir, Zaragoza

Real Madrid : Courtois - Valverde, Tchouaméni, Asencio, Garcia - Camavinga, Modric (cap.), Bellingham - Diaz, Mbappé, Vinicius