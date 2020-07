Le LOSC a reçu une offre hallucinante pour Renato Sanches

Le LOSC est une formidable machine sur le mercato. Grâce à son conseiller du président, Luis Campos, les Dogues ont l'habitude de faire de très bons coups sur les marchés des transferts et ensuite, ils peuvent vendre leurs pépites à prix d'or. C'est encore une fois ce qui devrait se passer cet été avec les ventes de Victor Osimhen à Naples et de Gabriel, le défenseur. Pour compenser ses départs, le club, dernier quatrième de Ligue 1, a déjà fixé ses priorités.

La suite après cette publicité

Ainsi, pour son secteur offensif, Lille a quasiment déjà bouclé l'arrivée de Burak Yilmaz (Besiktas) et travaille sur le dossier Jonathan David (La Gantoise). Ce dimanche, nous vous révélions les détails de l'offre concernant l'attaquant colombien des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos. En défense, Sven Botman, le défenseur de l'Ajax (20 années au compteur), semble être l'heureux élu, même si l'écurie française attend de boucler le départ de Gabriel.

70 M€ pour Sanches

Mais ce ne sont pas les seules offres que la formation dirigée par Christophe Galtier a reçues. En effet, ce dimanche toujours, on évoquait un intérêt de Dortmund pour Jonathan Ikoné afin de remplacer Jadon Sancho, annoncé partant. « Elle (la DNCG, ndlr) a réclamé un business plan que nous lui avons fourni. Puis que je le garantisse. Ce que j’ai fait. On a reçu pour plus de 200 M€ d’offres. Qu’on n’acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe », a déclaré Gérard Lopez, l'actionnaire principal du LOSC dans les colonnes de L'Équipe.

Justement dans ces offres, on trouve le nom de Renato Sanches, débarqué du Bayern Munich l'été dernier et devenu un pion essentiel du dispositif de Christophe Galtier. « Par exemple, on a des offres supérieures à 70 M€ pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70 M€ sur un joueur ? À part le PSG, dites-moi ? » Une belle somme donc, qui va être refusée. Une chose est sûre, le modèle du LOSC se porte plutôt très bien...