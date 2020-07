Mercato : le Borussia Dortmund lance les hostilités pour Jonathan Ikoné

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund s'apprête à vivre un été mouvementé. La formation dirigée par Lucien Favre n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps pour se signaler sur le marché des transferts. Ainsi, le club allemand a déjà enrôlé Thomas Meunier (libre) et Jude Bellingham en provenance de Birmingham. Mais un dossier brûlant se profile à l'horizon pour les dirigeants du BVB : la succession de Jadon Sancho (20 ans). La pépite anglaise qui devrait prendre la poudre d'escampette cet été, suscite les rêves les plus fous du côté de Manchester United.

Les Red Devils seraient prêts à tout pour arracher l'international britannique à Dortmund. Auteur d'une saison dernière remarquable (dix-sept buts et dix-sept passes décisives en Bundesliga), le prodige britannique va laisser un grand vide du côté du Signal Iduna Park. Le BVB ne peut donc envisager un échec sur la succession du principal protagoniste. Et pour assurer au mieux ses arrières, le Borussia Dortmund prospecterait du côté du LOSC ! Dans son édition du jour, le Sunday Times révèle ainsi que la direction allemande aurait initié des discussions pour le milieu offensif lillois Jonathan Ikoné (22 ans).

Le Borrusia Dortmund voit en Jonathan Ikoné le successeur de Jadon Sancho

Comme tous les étés depuis la prise de contrôle de Gérard Lopez, les Dogues s'apprêtent à céder leurs meilleurs éléments pour renflouer les caisses. Si le transfert de Victor Osimhen à Naples devrait être bientôt officialisé, le club nordiste compte également se séparer de son défenseur central Gabriel et semble donc prêt à écouter les offres pour Ikoné. Preuve que les hautes sphères lilloises n'écarteraient pas un départ du natif de Bondy cet été, ces derniers estimeraient leur joueur à plus de 41 millions d'euros.

Auteur de trois réalisations et six passes décisives la saison dernière en Ligue 1, Jonathan Ikoné pourrait donc découvrir la Bundesliga la saison prochaine. Du côté du Borussia Dortmund, la démarche paraît limpide : l'international français s'appuie sur des caractéristiques qui collent parfaitement aux préceptes de jeu prônés par Lucien Favre, et sa marge de progression reste réelle. Le LOSC s'apprête-t-il à perdre un nouvel élément offensif dans les prochains jours ? Affaire à suivre...