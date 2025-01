Chelsea : Cesare Casadei va signer au Torino

Ce fut l’un des dossiers les plus mouvementés de l’été en Italie et en Angleterre. Le jeune milieu talentueux italien, Cesare Casadei (22 ans), cherchait un point de chute pour engranger de l’expérience dans un rôle taillé sur mesure avec de nombreuses minutes à la clef. Une vraie bataille s’est alors créé entre Porto, Benfica, le Torino et la Lazio.

Et selon les informations de Relevo, ce sont bien les Turinois qui vont rafler la mise. L’entourage du milieu, qui avait déjà un accord avec le Torino, est enfin tombé d’accord avec Chelsea pour un départ avoisinant les 15 millions d’euros assortis d’un pourcentage à la revente de 25%. Après l’arrivée de Eljif Elmas, les Granata, qui travaillent toujours pour verrouiller la signature de Cher Ndour, renforcent son milieu avec Casadei.