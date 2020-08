Lille : nouveau rebondissement dans le dossier Gabriel !

Décidément, cela réfléchit dur dans la tête des joueurs lillois en instance de transfert ! Après Victor Osimhen et ses longues semaines de réflexion avant de finalement s'engager avec Naples, place à Gabriel, qui doit s'engager depuis plus d'une semaine avec Arsenal. Ou Naples. Ou finalement Arsenal. Il y a deux jours, le feuilleton semblait prendre fin et de l'avis de la presse française comme anglaise, le défenseur brésilien de 22 ans avait enfin tranché. En faveur d'Arsenal.

La suite après cette publicité

Lille, de son côté, avait trouvé un accord financier avec Naples et les Gunners, aux alentours de 30 M€, et laissait le choix final à son défenseur recruté pour 3 M€ en provenance d'Avai au Brésil en janvier 2017. Mais voilà, un nouveau rebondissement vient encore tout relancer. Comme l'assure le Daily Telegraph, Manchester United est entré dans la danse au tout dernier moment.

Ainsi, des dirigeants du club mancunien ont rencontré les représentants de Gabriel pour leur expliquer qu'ils étaient intéressés et qu'ils pourraient formuler une offre au LOSC, qui dit oui à 30 M€. Un tarif abordable pour un défenseur qui a accumulé de l'expérience ces deux dernières saisons. La tactique a apparemment fonctionné puisque le joueur aurait décidé de prendre un nouveau temps de réflexion. Manchester United va-t-il jouer un mauvais tour à Arsenal ? Cela y ressemble bien.