FC Barcelone - Séville : les compositions officielles

Rendez-vous important pour le FC Barcelone qui reçoit Séville dans le cadre de la 10e journée de Liga. Leader du classement avec le même nombre de points que le Real Madrid, le Barça n’a que la victoire dans le viseur. Les Catalans restent sur un succès convaincant à Alavès avant la trêve (3-0), l’objectif est de mettre la pression sur la concurrence en tête du championnat. En face, Séville est 12e mais retrouve des couleurs depuis quelques journées, la forme des Andalous est ascendante. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Hansi Flick reste fidèle à son 4-2-3-1. Inaki Pena est présent dans le but, Ter Stegen étant blessé pour de longs mois. En défense, Koundé et Balde sont sur les côtés avec un axe Cubarsi-Martinez. La doublette Casado-Garcia est alignée au milieu de terrain avec Raphinha en meneur de jeu. Enfin Pedri est placé côté gauche de l’attaque, Yamal à droite et Lewandowski en buteur. Côté Séville, Garcia Pimienta aligne exactement la même équipe qui avait pris le meilleur sur le Betis (1-0), seul Kouassi (suspendu) cède sa place à Marcao en défense centrale. Un onze classique donc avec deux français titulaires : Badé et Agoumé.

Les compositions

Barcelone : Pena - Koundé, Cubarsi, I.Martinez, Balde - E.Garcia, Casado - Yamal, Raphinha, Pedri - Lewandowski

Séville : Nyland - Carmona, Badé, Marcao, Pedrosa - Agoumé, Gudelj, Peque - Lukebakio, Romero, Ejuke