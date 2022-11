CdM : les raisons du premier but refusé de l'Equateur

La suite après cette publicité

Le Qatar affrontait ce dimanche soir, l'Equateur en match d'ouverture de la Coupe du monde, comptant pour la première journée du groupe A, au Stade Al-Bayt à Al-Khor. Une rencontre qui a démarré sous les meilleurs auspices pour les joueurs de Gustavo Alfaro puisqu'Enner Valencia croyait avoir ouvert le score dès la 3e minute de jeu après une très mauvaise sortie aérienne du gardien qatari Saad Al-Sheeb sur le coup franc équatorien. L'arbitre italien de la rencontre Daniele Orsato a alors fait appel à la VAR pour finalement refuser cette première réalisation de la Tri. Grâce à l'instauration de la technologie du hors-jeu semi-automatique, grande nouveauté du Mondial, l'Italien a pu en effet observer que le genou de Michael Estrada était en position illicite lors de la sortie du portier qatari.

Ce système transmet automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo et une animation 3D est alors créée pour améliorer la communication avec les spectateurs et téléspectateurs. Une nouveauté permis grâce aux douze caméras installées sous le toit du stade qui captent les mouvements du ballon et jusqu'à 29 points de données pour chaque joueur présent sur la pelouse. Malgré ce fait de jeu, l'Equateur a battu facilement le pays hôte (0-2) avec un doublé de Valencia.