OL - Rennes : les notes du match

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le Stade Rennais avait l’opportunité de continuer sur son bon début d’année à Lyon. Les ouailles de Julien Stéphan ont dernièrement éliminé l’OM en Coupe de France (1-1, 9-8 tab). Ils restent aussi sur deux succès en L1 à Clermont (1-3) et face à Nice (2-0) et devaient confirmer contre un OL toujours en rodage. Après une belle fin d’année 2023, les Gones n’ont pas su enchaîner il y a deux semaines face au Havre (3-1). Et finalement, la première période rhodanienne aura été cataclysmique. Dans un 3-5-2 avec lequel les coéquipiers de Rayan Cherki n’étaient pas habitués, les locaux ont vite été débordés face à des visiteurs entreprenants. Après un ballon perdu par Cherki au milieu de terrain, les Bretons se montraient intraitables et Martin Terrier a ouvert le score d’une frappe précise du gauche (0-1, 22e). C’est alors que les Lyonnais ont pris l’eau à l’approche de la fin du premier acte. Désiré Doué, bien inspiré ce soir, a offert le break aux siens d’une frappe limpide aux 25 mètres (0-2, 36e) avant que Martin Terrier ne profite de la défense rhodanienne trop poreuse pour s’offrir un doublé (0-3, 41e).

Au retour des vestiaires, Pierre Sage a alors réalisé plusieurs changements décisifs. Et parmi les entrants, Ernest Nuamah, Gift Orban et Henrique, c’est finalement ce dernier qui aura réellement fait basculer la rencontre. Agité, le latéral gauche brésilien a trop croisé sa frappe pour tromper Steve Mandanda (51e). Et alors que Caqueret a été contré in extremis par Santamaria (53e), l’ancien gardien a finalement été battu sur une frappe imparable de… Henrique, décidément en forme ce soir (1-3, 57e). Un but qui a réveillé un Groupama Stadium remonté contre ses protégés, et qui a lancé l’équipe de Pierre Sage dans un temps fort intéressant. Poussant, et face à des Rennais à reculons et sans le moindre tir depuis le début du second acte, Lyon n’a pas su capitaliser sur ce coup de chaud sur la défense bretonne. Finalement, Alexandre Lacazette a réduit l’écart à l’entame des dix dernières minutes sur un vrai but de renard (2-3, 78e). Et malgré d’ultimes assauts, l’OL n’a pas su revenir au score malgré plusieurs occasions intéressantes. Une nouvelle défaite frustrante à domicile pour Lyon qui a encaissé des buts stupides sur des temps faibles. Rennes enchaîne et est désormais neuvième. Les Gones stagnent et restent barragistes.

L’homme du match

- Terrier (8) : l’ancien lyonnais aime bien marquer contre son ancien club (3 buts ces dernières saisons) et ça s’est de nouveau confirmé ce soir. L’attaquant rennais a réalisé le geste parfait avec un tir du pied gauche au ras du poteau apres un contrôle orienté qui a fait la différence devant la défense de l’OL (22e). Il aurait pu doubler la mise, mais il ne ferme pas assez son pied, son tir passe de peu à côté (28e). Ce n’était qu’une question de temps. En fin de première mi-temps, c’est lui qui marque le troisième but et étant placé parfaitement après une frappe déviée (41e). Il signe son retour en forme avant de céder sa place à Yildirim (67e). Entré en jeu dans une période moins flamboyante pour les Rennais, il n’a pas eu beaucoup de situations. Son pressing constant a embêté la défense lyonnaise jusqu’à la fin du match.

Olympique Lyonnais

Lopes (2) : une première période affreuse, qui a commencé par un très mauvais placement sur le premier but encaissé, où il ne couvrait pas l’angle. Le gardien des Gones a ensuite subi une frappe puissante de Doué et s’est troué sur le troisième but, qui reste tout de même une grosse faute collective. En seconde période, il a réalisé quelques arrêts pour éviter le pire (68e et 90e+2). Mais son niveau commence sérieusement à faire douter.

Mata (2,5) : dans le système à trois défenseurs centraux, Clinton Mata a eu énormément de mal. Beaucoup de problèmes de placements et quelques mésententes avec Maitland-Niles, positionné piston gauche. Cela a d’ailleurs été le cas sur le premier but, avant de se faire avoir par Doué, sur le but du break. Il a ensuite été plus à l’aise après le changement tactique en seconde période, mais cela n’a pas suffi à gommer sa triste première période.

Lovren (3) : fautif sur le premier but, il se fait avoir au marquage par Kalimuendo et Terrier. Il n’a ensuite pas apporté d’assurance dans le temps faible rhodanien et a été fautif au marquage sur le corner amenant au troisième but. Seulement quatre dégagements réussis en seconde période. Encore une soirée compliquée pour le Croate.

O’Brien (4) : il s’en est mieux sorti que ses partenaires de la défense centrale et a été rassurant à certains moments, notamment avec un sauvetage réalisé (40e). Il a ensuite eu moins de travail à faire en seconde période, mais a commis une grosse faute qui aurait pu se transformer en occasion rennaise (76e).

Maitland-Niles (4,5) : placé en tant que latéral droit, l’Anglais a connu une première période dramatique contre un D. Doué déchaîné. Fautif sur le premier but en ne couvrant pas assez son côté, cela ne s’est pas amélioré après le deuxième but encaissé. Mais après un réajustement tactique, il a été bien plus à l’aise offensivement et a d’ailleurs été impliqué sur le premier but lyonnais. Remplacé par Baldé (88e) , de retour après la CAN.

M. Fofana (3) : il n’a pas vécu un calvaire aussi terrible que Maitland-Niles, mais la recrue hivernale lyonnaise n’a que trop peu aidé défensivement et a d’ailleurs été fautive au marquage, sur le troisième but. On l’a surtout remarqué pour une poussée de balle complètement ratée… qui a fini en touche (21e). Remplacé à la pause par Henrique (7) . Le Brésilien a été étincelant pour son entrée en jeu et a rapidement cherché à se montrer, avec une première frappe tentée et cadrée (62e). Il a ensuite permis à l’OL de revenir à deux buts d’écart, d’une belle reprise. Avant d’offrir une déviation décisive pour Lacazette, pour le 3-2.

Caqueret (3,5) : il manque une grosse occasion d’ouvrir le score en début de partie (18e) et n’a ensuite rien pu faire pour éviter la débâcle. Noyé face au milieu de terrain rennais, il s’est ensuite ressaisi après la pause en se montrant intéressant sur certaines déviations offensives. Remplacé par le jeune El Djebali (79e) .

Diawara (3) : voilà une partie encore bien compliquée pour le jeune milieu de terrain de 18 ans. Avec seulement 19 ballons joués, il n’a pu faire grand-chose pour éviter le naufrage lyonnais en première période et a été contraint de sortir à la pause. Remplacé par Orban (5,5) , qui disputait ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Aux côtés de Lacazette, il n’a pas eu l’apport nécessaire pour faire la différence, malgré quelques déviations intéressantes. Une entrée en jeu peu facile avec son nouveau club.

Tolisso (3,5) : à l’instar de Caqueret, il n’a rien apporté dans le temps faible lyonnais en première période. Mais il aurait pu faire mieux après la pause, lui qui a été le seul milieu de terrain à disputer les 90 minutes. Beaucoup de fautes commises notamment.

- Cherki (3,5) : il avait pourtant bien entamé son match en cherchant ses partenaires, à l’image d’une très belle déviation pour Caqueret (18e). En revanche, une perte de balle sur le premier but a plombé son bon début de partie et il a ensuite disparu de la circulation. Remplacé à la mi-temps par Nuamah (6,5). De retour de la CAN, le Ghanéen a énormément apporté dans la percussion et des options à l’attaque lyonnaise. Il est d’ailleurs auteur d’un très beau centre sur le but de Lacazette.

Lacazette (6) : un duel complètement raté au terme d’une première période où il n’a rien pu faire (44e). Mais cela a été bien mieux après la pause, où il a participé au jeu offensif. L’international français est d’ailleurs à l’origine du premier but marqué et a ensuite cru sonner le réveil de son équipe, après un joli but en angle fermé. Mais cela n’a pas suffi pour revenir au score.

Stade Rennais

- Mandanda (5) : de nouveau dans les buts rennais après avoir laissé sa place à Gallon en Coupe de France la semaine dernière. Il n’a rien eu à faire pendant la première mi-temps, si ce n’est une frappe impuissante de Caqueret en tout début de match. Il capte facilement une volée d’Henrique (51e). Il ne peut rien faire sur le premier but lyonnais. Sur celui d’Alexandre Lacazette, le deuxième, le gardien rennais ne bloque pas assez son premier poteau.

- G.Doué (5) : le deuxième de la fratrie Doué enchaîne les matchs au poste d’arrière droit, titulaire pour la troisième fois de suite ce soir. Ce soir, Guéla Doué a vite été dans le rythme du match, il a bien géré le virevoltant Fofana. Grâce à sa vitesse, il a toujours gagné ses duels face à l’attaquant lyonnais. En deuxième mi-temps, il n’est pas au marquage d’Henrique sur le premier but lyonnais. Sur le second but, il n’est pas souverain non plus. Sa deuxième mi-temps a terni un premier acte de qualité.

- Theate (6,5) : seul joueur de champ à ne pas avoir joué le match contre l’OM la semaine dernière (suspendu), Theate a fait son retour dans le 11 rennais. Il s’est fait avoir sur un une-deux entre les lyonnais (18e) en début de match, ce qui a conclu sur un tir dangereux. Il a ensuite été plutôt bon. Il remporte son 1 contre 1 face à Lacazette qui filait au but (43e). Dans sa lecture du jeu, le défenseur central a également été très précieux, stoppant le jeu de contre de l’OL.

- Belocian (5) : il a la confiance de Julien Stéphan ces dernières semaines. Des imprécisions à la passe (10e). Solide sur les nombreux coup-franc des Lyonnais en première mi-temps. Il doit dégager dans la surface de réparation dans son duel avec Alexandre Lacazette (78e), ce qui a permis aux Lyonnais d’entretenir l’espoir.

- Truffert (5,5): sa forme actuelle fait de lui l’un des meilleurs latéraux du moment en Ligue 1. En phases offensive, il donne souvent le la sur les interceptions. Le défenseur gauche à beaucoup récupérer de ballons intéressants, par anticipation ou par des gestes défensifs de qualités (33e). Il est quand même pris de vitesse par Maitland-Niles sur le but d’Henrique (57e). Face à Nuamah, le défenseur rennais a été plus en difficulté pendant la fin du match.

- Bourigeaud (4,5) : peu en vue en première mi-temps, il a choisi le centre au lieu du tir à la fin du premier acte. Il est toutefois précieux sur coups de pied arrêtés, comme sur le troisième but du Stade rennais. Il est en retard sur la contre-attaque qui amène le but lyonnais. On a très peu vu Bourigeaud ce soir. Logiquement remplacé par Salah (79e). Il a surtout servi dans les efforts défensifs.

- Santamaria (5,5) : très rapidement averti dans le match (6e). Il a donné de sa personne sur le second but de son équipe, c’est lui qui décale le ballon à Désiré Doué (36e). Sur le léger sursaut lyonnais en début de deuxième mi-temps, il a contré une frappe de Nuamah qui aurait pu réduire l’écart au tableau d’affichage (53e). Dans le combat, il a été très présent. Tout comme dans le vice en fin de match en réuissant à obtenir des fautes faisant gagner du temps à son équipe.

- Le Fée (6) : il a de nouveau réalisé beaucoup d’effort au milieu de terrain. Toujours dans l’optique de récupérer des ballons, il permet d’équilibrer cette équipe rennaise, dans la transition et en percussion (17e). Il a toutefois concédé beaucoup de fautes à son équipe. À la fin, l’ancien lorientais n’a toujours pas marqué, mais sa qualité de passe fait vraiment du bien dans cette équipe.

- D.Doué (7,5) : une performance de haut vol. À la récupération et à la passe décisive sur le premier but de la rencontre, il a, malgré ça, peu été en vue en début de match. Et à la demi-heure de jeu, la pépite rennaise a fait exploser son talent. Après avoir fixé la défense lyonnaise, il parvient à trouver une position de frappe et à armer une lourde frappe qui a fini dans le petit filet de Lopes (36e). Son duo avec Terrier a fait des merveilles. Sa deuxième mi-temps est plus discrète. Remplacé par Blas (79e). L’ancien nantais frappe fort dans les derniers instants du match, en vain, son tir est stoppé par Lopes (90e+4).

- Kalimuendo (4) : face à l’avant-dernière défense du championnat, avait l’occasion de se relancer ce soir. Son appel sur le côté gauche permet de libérer Terrier sur son but. Après, il ne coupe pas un centre fort bien placé de Truffert (26e). Sans bons ballons ensuite, le joueur formé au PSG laisse sa place à Matusiwa (62e) pour sa première apparition avec ses nouvelles couleurs. Placé en pointe basse d’un milieu à trois, l’ancien rémois a pris ses repères.

