Euro F : l’Allemagne renverse le Danemark et a un pied et demi en quarts de finale

Après sa victoire inaugurale contre la Pologne (2-0), l’Allemagne a confirmé contre le Danemark (2-1). Ce fut un peu plus compliqué qu’il y a 4 jours puisque les joueuses de Christian Wuck ont cette fois été menées au score contre le cours du jeu après un but de Vangsgaard (26e). Les Allemandes n’ont jamais paniqué et ont fini par être récompensées de leur domination en marquant coup sur coup au retour des vestiaires par Senss sur penalty (56e) et Schüller (66e).

La suite après cette publicité

Global 72 Possession 28 58 Duels gagnés 42 85 Passes réussies 64

Avec plus de réussite dans la surface, elles auraient même dû s’offrir un score bien plus large. L’important est ailleurs puisque la Mannschaft, quasiment qualifiée pour les quarts de finale. En cas de match nul ce soir entre la Pologne et la Suède, le ticket sera officiellement validé. Pour les Danoises en revanche, l’élimination se profile. Il leur faudra un concours de circonsance pour sortir de cette poule après une seconde défaite dans cet Euro féminin.