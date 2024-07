Lens : match amical interrompu contre Louvain

L’heure des matchs amicaux estivaux pour les clubs est arrivée. Le RC Lens du nouvel entraîneur Will Still se déplaçait samedi en Belgique sur la pelouse du King Power at Den Dreef Stadion pour y affronter l’OH Louvain, le pensionnaire de la Jupiler League. Malheureusement, la rencontre n’avait rien d’amicale, du moins pour une partie des supporters.

En effet, le match a été interrompu une grosse dizaine de minutes par l’arbitre et les joueurs ont été renvoyés aux vestiaires. La raison de cette décision ? Des bagarres auraient éclaté dans les travées de l’enceinte après qu’un policier belge a réprimandé à un supporter lensois. La tension serait ensuite montée entre fans artésiens et stadiers. Will Still et Jean-Louis Leca ont même dû aller dans le parcage visiteurs pour discuter et calmer leurs supporters.