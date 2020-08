Ligue des Champions : Kylian Mbappé félicite l'OL et démonte les critiques sur la Ligue 1

C'est une soirée exceptionnelle pour le football français. Alors que le Paris Saint-Germain s'est qualifié mercredi pour la demi-finale de la Ligue des Champions en dominant l'Atalanta (2-1), l'Olympique Lyonnais a fait aussi bien. Opposés à Manchester City, les Gones se sont imposés 3-1. Pour la première fois de l'histoire, deux clubs français sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Et ce fait historique n'a pas manqué de faire réagir. Suite à la victoire lyonnaise, Kylian Mbappé a tweeté : «FARMERS LEAGUE 🤡» avec un émoji tête de clown. Une façon de critiquer la vision des autres championnats sur le niveau de la Ligue 1 et de mettre de la valeur sur les parcours de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Il a aussi félicité les Gones.