Ligue des Champions : immense exploit de l'OL qui sort Manchester City pour filer en demi-finale !

L'OL réalise peut-être le plus grand exploit de son histoire. Au terme d'une rencontre où il aura été grandement dominé par Manchester City, le club français a réuni audace, générosité, solidarité et réussite dans les deux surfaces pour surprendre son adversaire. Les Gones ont battu les Anglais 3-1 et se hissent en demi-finale de Ligue des Champions où ils affronteront mercredi soir prochain un autre ogre européen, le Bayern Munich, pour une place en finale. Pour la première fois en C1, il y aura deux clubs français dans le dernier carré.

Bien en place en première période, l'OL a joué ses rares opportunités offensives à fond. Cornet profitait notamment de ce long ballon mal dégagé par Garcia, au duel avec Toko Ekambi, pour surprendre un Ederson sorti de sa ligne de but. Déjà bourreau des Citizens lors de la dernière Ligue des Champions (trois buts en deux matches), l'international ivoirien ouvrait le score d'une frappe du gauche au ras du poteau (0-1, 24e). Les Lyonnais tenaient jusqu'à la pause, avant de sérieusement reculer à la reprise. De Bruyne finissait par récompenser la domination des siens (1-1, 69e) mais ses coéquipiers manquaient des situations toujours plus importantes à l'image de Gabriel Jesus (78e) et surtout Sterling (86e). Entre temps, Dembélé, tout juste entré en jeu, redonnait l'avantage à l'OL sur un but qui devrait faire polémique (1-2, 79e). L'attaquant français scellait le succès de son équipe en contre (1-3, 87e) pour une soirée inoubliable !

