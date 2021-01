Rennes : pas d’arrivée au mercato d’hiver

Alors que ces derniers jours, on annonçait un possible intérêt de Rennes pour Jean-Paul Boëtius, milieu de terrain néerlandais évoluant à Mayence, il semblerait que les dirigeants rennais ne soient pas forcément emballés par l’idée de se renforcer cet hiver.

C’est Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, qui a tenu à démentir toutes les rumeurs précisant qu’il n’y aurait aucune recrue cet hiver du côté du cinquième de Ligue 1. « On ne cherche pas de joueur. Et quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas en signer » a-t-il confirmé dans des propos relayés par Ouest France. Le club chercherait par contre à dégraisser son effectif grâce notamment à des prêts pour les joueurs en manque de temps de jeu sous Julien Stéphan.