OM : Alexis Sanchez annonce son départ et règle ses comptes avec la direction

Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille, c’est définitivement terminé. Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec l’OM, l’attaquant chilien de 34 ans n’a pas trouvé d’accord avec le club phocéen pour prolonger. Début juillet, Pablo Longoria expliquait qu’«il faut tenir compte des profils plus adéquats à la méthodologie du coach. Alexis a fini son contrat le 30 juin, il y a des conversations entre les deux côtés». Mais finalement, après une saison seulement passée dans la Cité Phocéenne, l’ex-joueur du Barça, Arsenal et de l’Inter Milan a annoncé son départ.

«Pour Marseille et son équipe, je n’ai que des remerciements vis-à-vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel et de tout le club. Avec mes partenaires, j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs», a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux.

Alexis Sanchez voulait rester

Avant de s’expliquer sur les raisons de son départ et avouer qu’il aurait aimé rester à Marseille. «Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte», a-t-il ajouté. Avec 14 buts en 35 apparitions, Alexis Sanchez aura signé une unique saison réussie sous le maillot de l’OM.

Comme nous l’avons révélé, l’Olympique de Marseille s’apprête à enrôler Joaquin Correa. La presse italienne révèle que la place libérée par l’Argentin va permettre à Alexis Sanchez de revenir en Lombardie où il a déjà passé trois saisons entre 2019 et 2022. Libre depuis son départ… de l’OM, le Chilien a déjà donné son accord pour revenir. Lui qui était annoncé partout en Europe, mais également en Arabie saoudite et en Amérique du sud. La fin d’une courte aventure entre le Chilien et Marseille.