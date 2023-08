OM : accord total quasi trouvé avec l’Inter pour Joaquín Correa

Décidément c’est un dossier qui s’accélère sur les dernières heures. Alors qu’il était convoité par de nombreux clubs comme le Torino et le LOSC, l’attaquant argentin Joaquín Correa (29 ans) a suscité l’intérêt de l’Olympique de Marseille, comme nous vous le confirmions plus tôt dans la soirée. Si l’Inter Milan a assumé être vendeur, les exigences du club lombard ont refroidi plusieurs prétendants puisque les Nerazzurri souhaitaient une vente sèche aux alentours de 20/25 millions d’euros.

Mais selon nos informations, la direction milanaise a accepté de faire quelques sacrifices dans les négociations avancées avec l’OM. En effet, un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs. La transaction devrait s’articuler autour d’un prêt payant avec une option d’achat fixée autour des 16 millions, qui deviendrait, sous certaines conditions, une obligation d’achat à 13 millions dans un an. Pour rappel, l’ancien joueur de la Lazio souhaite quitter la Serie A et privilégie à ce jour un club étranger qui participe à une compétition européenne.

Le club phocéen coche donc toutes les cases, malgré l’élimination dès le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions la semaine passée. Le dossier n’est pas complètement bouclé non plus mais en très bonne voie. Tout est allé très vite puisqu’il ne reste plus que quelques détails à régler avec le joueur, notamment la question de ses émoluments et de la durée de son contrat. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures après les nouveaux échanges entre les différentes parties.

Le départ de Joaquin Correa va également avoir des incidences du côté de l’Inter. La presse italienne révèle que la place libérée par l’Argentin va permettre à Alexis Sanchez de revenir en Lombardie où il a déjà passé trois saisons entre 2019 et 2022. Libre depuis son départ… de l’OM, le Chilien a déjà donné son accord pour revenir. Il n’attendait plus que la place soit disponible, bien chauffée par celui qui sera l’un de ses successeurs à Marseille.