Lille entre dans la danse pour la signature de Joaquín Correa

En proie à de gros soucis financiers, l’Inter Milan essaye désormais de s’activer sur les ventes à moins de dix jours de la fin du mercato d’été. Après les arrivées de Juan Cuadrado, Yann Sommer, Marcus Thuram, Carlos Augusto, Emil Audero, Marko Arnautovic, Davide Frattesi ou encore Yann-Aurel Bisseck, la direction milanaise doit encore verrouiller la signature définitive du défenseur français Benjamin Pavard. Mais l’Inter doit également chercher à réaliser quelques ventes lucratives, alors que les Nerazzurri ont déjà perdu entre autres André Onana, Marcelo Brozovic, Robin Gosens, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar ou encore Edin Dzeko. Cette semaine, un nom revient avec insistance pour un possible départ de Lombardie : l’attaquant argentin Joaquín Correa (29 ans), acheté 27,5 millions à la Lazio en 2022, n’a jamais réussi à prouver sous le maillot de l’Inter Milan et pourrait donc plier bagages dans les prochains jours.

D’après nos informations, les prétendants ne manquent pas à l’appel pour récupérer l’attaquant argentin de 29 ans. Depuis plusieurs semaines, le Torino essaye d’évaluer le réalisme d’une telle opération. Les Granata souhaitaient proposer un prêt avec une option d’achat aux Nerazzurri mais les demandes milanaises ont été jugées trop élevées par les Piémontais qui ne sont pas certains de vouloir une option fixée à 25 millions d’euros, comme la direction de l’Inter aimerait. De plus, si le joueur est d’accord pour quitter le club lombard, il privilégierait à ce jour un départ vers l’étranger avec l’objectif de briller pour retrouver une place en sélection nationale avec l’Argentine.

Lille veut tenter le coup !

Si l’entourage du joueur a déjà reçu des sirènes de Bundesliga, de Liga et de Premier League, un autre club étranger aimerait bien griller la priorité à la concurrence dans le dernier virage du mercato estival. En effet, selon nos informations, le LOSC s’est activé en coulisses pour prendre des renseignements au sujet de Joaquín Correa ces derniers jours. D’ailleurs, le président lillois Olivier Létang s’est même entretenu ce mercredi matin avec Alessandro Lucci, l’agent de l’Argentin de 29 ans. Une manœuvre que la direction de l’Inter Milan n’a d’ailleurs pas appréciée, préférant que le LOSC négocie d’abord avec le club italien. La transaction reste à ce jour financièrement plutôt compliquée pour les Lillois.

Tout reste à faire dans ce dossier et les clubs risquent de se battre jusqu’au gong final du mercato d’été pour la signature de Joaquín Correa. A voir désormais si l’Inter Milan est prêt à faire quelques sacrifices financiers pour la vente de son joueur jugé indésirable, surtout que les Nerazzurri sont dans l’urgence de vendre pour verrouiller les signatures de Benjamin Pavard et Alexis Sanchez. Le départ de l’Argentin libérerait des minutes et un gros salaire sur les lignes offensives, réinvestis pour le Chilien. Si le LOSC compte bien rester dans la course, le Torino pourrait aller voir ailleurs, à l’heure où la direction turinoise est en retard sur son mercato et travaille sur plusieurs dossiers en parallèle.