Monaco - PSG : les mots forts de Presnel Kimpembe à ses supporters

Secoué et dominé par Monaco ce samedi soir (3-1), à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG n’a pas rassuré à trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Rare éclaircie parisienne de cette soirée ? Gianluigi Donnarumma, qui a sauvé les meubles en multipliant les arrêts héroïques.

La suite après cette publicité

Mais après la rencontre, Presnel Kimpembe, de retour de blessure et armé d’un mégaphone, a tenté de détendre l’atmosphère en réclamant à ses supporters leur soutien. «On va avoir besoin de vous les gars, surtout mardi à la maison. Il faut se remobiliser. On va régler ça dans le vestiaire mais on a besoin de vous, ne nous lâchez-pas», a lancé le vice-capitaine du club, ensuite applaudi en héros par ses supporters.

À lire

Ligue 1 : la journée noire d’un PSG en crise avant d’affronter le Bayern Munich