Le clan Mbappé intente une nouvelle action contre le PSG

La bataille continue entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et encore une fois, le club de la capitale se rapproche d’un verdict qui s’annonce défavorable. Pour rappel, le PSG a été condamné à payer les 55 M€ de salaires et primes non versés à Mbappé.

La suite après cette publicité

La commission juridique de la LFP et la commission paritaire avaient confirmé ce jugement. Ensuite, malgré son démenti, la FFF a bien rejeté la demande du PSG. L’AFP révèle d’ailleurs ce lundi que la requête des Rouge et Bleu a été rejetée par la fédération française, car celle-ci était hors délai. La bataille juridique se poursuit donc puisque le média assure que les Mbappé ont cette fois saisi la commission de discipline de la LFP.