MU : Bruno Fernandes courtisé par les deux géants espagnols

L'arrivée de Bruno Fernandes l'hiver dernier a tout changé pour Manchester United. En une demi-saison, le milieu portugais avait réussi 8 buts et 7 passes décisives pour ramener les Red Devils en Ligue des Champions. Une révélation claire aux yeux de l'Europe pour l'ancien du Sporting Portugal.

Et même s'il est reparti un peu moins fort cette année, le numéro 10 mancunien serait déjà un joueur convoité en Espagne, par les deux mastodontes. En effet, selon le Sun, le Real Madrid et le FC Barcelone suivraient de près la situation du Lusitanien en vue de l'arracher d'Old Trafford dans le futur. Les deux rivaux de toujours seraient prêts à se battre en interne pour gagner la course au joueur de 26 ans.