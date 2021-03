OM : le touchant message d’André Villas-Boas à Steve Mandanda

La suite après cette publicité

André Villas-Boas n’est officiellement plus l’entraîneur de l’OM depuis un petit plus d’un mois maintenant. Le technicien portugais a passé presque deux saisons à Marseille et a croisé la route de Steve Mandanda. Le gardien français a été l’un des hommes les plus proches du technicien portugais durant son aventure dans le sud de la France.

Ce dimanche, Steve Mandanda a fêté ses 36 ans. L’occasion pour Villas-Boas de lui adresser un touchant message à travers son compte Instagram. « Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiate. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide des préjugés. Une main à la portée pour aider les autres. Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde, mais surtout chanceux de t’avoir connu. » peut-on lire. Un message qui devrait faire plaisir à Mandanda, actuellement en rassemblement avec les Bleus.