PSG : Leonardo fustige Kylian Mbappé et réclame son départ

Kylian Mbappé fait toujours l’actualité. Le Français est observé, suivi, critiqué, encensé, mais ne laisse personne indifférent. Et quand son avenir semble scellé, il arrive toujours à faire parler de lui. Ces dernières semaines, son avenir, justement, est au centre des débats. Alors qu’il y a un peu plus d’un an, il avait décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé n’a pas l’intention d’activer son année supplémentaire en option. Et s’il insiste pour dire qu’il ne souhaite pas quitter Paris cet été, le Bondynois sous-entend indirectement qu’il partira libre l’été prochain. Une situation inacceptable pour le PSG qui a clairement exprimé son mécontentement.

Ces derniers jours, c’est le président Nasser Al-Khelaifi qui est monté au créneau pour faire passer un nouveau message à sa star. «Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible (…) C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair», confiait-il au Parisien. Et après le président du PSG, c’est au tour de Leonardo de s’attaquer à Kylian Mbappé.

Directeur sportif du PSG pendant plusieurs saisons, le dirigeant brésilien avait quitté Paris en 2022 à la demande du capitaine de l’équipe de France. Interrogé sur la situation du club par L’Equipe, Leonardo n’a pas mâché ses mots du tout. Et il est très clair : Mbappé doit quitter le PSG pour le bien du club. «Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu’il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui», a-t-il d’abord lancé avant d’en rajouter une couche sur son attitude.

« Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu’il n’est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C’est difficile de construire une équipe autour de lui. » Des propos assez virulents à l’égard du Bondynois qui ne vont évidemment pas manquer de faire réagir aussi bien en France qu’à l’étranger. Et on risque encore de parler de Kylian Mbappé quelques temps.