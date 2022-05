Man City : Gabriel Jesus jette le doute sur son avenir

Gabriel Jesus s'éloigne de Manchester City. Alors qu'il va entrer dans sa dernière année de contrat avec les Cityzens, l'attaquant brésilien verra son temps de jeu logiquement réduit avec l'arrivée d'Erling Haaland. Conscient de cette situation, le buteur de 25 ans, auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 41 matches pour les Cityzens cette saison, semble se diriger vers un départ.

«Je suis heureux de pouvoir participer à ce projet de City. Je suis venu ici il y a presque six ans, avec l'ambition de gagner des titres, et je pense que nous y arrivons actuellement. Concernant mon avenir, c'est encore incertain. J'ai un contrat avec City et j'ai déjà exprimé mon désir aux gens de Manchester City et à mon agent. Dans ma tête, je sais très clairement ce que je veux», a-t-il expliqué sur ESPN. De nombreux clubs, comme la Juventus et Arsenal, restent très attentifs sur ce dossier.