OL-OM : le témoignage glaçant d’un supporter sur le racisme

La suite après cette publicité

Sur le terrain comme en dehors, cet OL-OM aura laissé des traces. Alors que les Marseillais se sont imposés dans les ultimes secondes face au rival lyonnais (1-2), des incidents ont été à déplorer après la rencontre. Une enquête a notamment été ouverte après des insultes racistes proférées aux abords du Groupama Stadium. Ce mardi, BFM Lyon a recueilli le témoignage d’un supporter anonyme présent au moment de l’agression survenue à l’extérieur de l’enceinte des Gones. Celui-ci est effrayant.

« En rejoignant le parking P3, je vois un attroupement, j’entends qu’il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d’avancer et je vois sur ma droite un homme au sol. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d’affirmer qu’il est un supporter de l’OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l’homme qui est toujours au sol et ne bouge plus. Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés et j’entends des"'Marseille on t’enc…" et des "on va l’achever ce ngro", ainsi que des "rentre chez toi". J’aperçois au même moment deux autres stadiers transportant une barrière en fer, se dirigeant vers la personne au sol. J’imagine qu’ils allaient l’utiliser comme brancard afin de le mettre à l’abri. Je ne reste pas plus longtemps sur la scène, la tension était très forte. »*

À lire

OL-OM : Cengiz Ünder l’homme des grands soirs