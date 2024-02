Portugal, Betis : William Carvalho accusé d’agression sexuelle

William Carvalho (31 ans) serait accusé d’agression sexuelle. Selon les informations de plusieurs médias espagnols, confirmées par le groupe public portugais RTVE, l’international portugais (80 sélections) serait convoqué ce mardi matin par le tribunal d’instruction numéro 9 de Séville pour un interrogatoire. La plainte aurait été déposée par une jeune femme avec laquelle il a eu une relation en août dernier, à Séville.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain du Real Betis aurait passé toute la soirée avec la victime présumée, qui se serait réveillée avec des traces de blessures et sans se souvenir exact de ce qu’il s’était passé. La victime l’accuse de l’avoir violée et droguée. Elle affirme également que le footballeur l’avait serrée fermement par le cou et l’avait forcée à avoir un rapport sexuel. Les caméras de surveillance de l’hôtel auraient bien enregistré le joueur et la victime présumée en train de monter dans la chambre. Pour l’heure, ni William Carvalho ni le Betis n’ont réagi à l’information apparue ce lundi soir, alors que le tribunal a indiqué «maintenir la procédure ouverte».