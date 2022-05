Serie A : la Salernitana de Ribéry maintenue, Cagliari relégué après son nul

Alors que l'AC Milan retrouvait le trône de Serie A un peu plus tôt dans la soirée, les matchs de 21h en Italie concernaient quant à eux la course au maintien. La Salernitana (17e) de Franck Ribéry, entré en jeu et ayant eu son importance cette saison, recevait l'Udinese (13e) en ayant deux points d'avance sur Cagliari premier relégable (18e) et qui se déplaçait sur le terrain de Venise (20e) dont le futur en Serie B est déjà acté.

A Salerne tout ne se passait pas bien pour les Grenats qui se retrouvaient face à une équipe de l'Udinese pas venue faire de la figuration, notamment le portier Danielle Padelli (11 arrêts). Les promus concédaient ainsi l'ouverture du score rapidement sur une réalisation de l'ancien barcelonais Gerard Delofeu (6e). A la pause, les hôtes étaient même menés 3 buts à 0, et le score aurait pu être encore plus corsé si Belec n'avait pas sauvé le pénalty de Pereyra (45+5). L'ancien joueur de la Juventus inscrira finalement le 4e but de son équipe à l'heure de jeu, provoquant la colère des supporters des Grenats et l'interruption du match pendant quelques minutes. De son côté, malgré de nombreuses tentatives (31 tirs, 7 cadrés), Cagliari ne parvenait pas à trouver le chemin des filets pour profiter de la défaite de son concurrent à distance et était donc rélégué. Les Rossoblù joueront en Serie B tandis que la Salernitana disputera une deuxième saison en Serie A.

Résultats des matchs de 21h