Arsenal - PSV Eindhoven : les compositions officielles

Duel de revenants ce mercredi soir à l’Emirates Stadium. Arsenal fait son grand retour en Ligue des champions après six saisons consécutives sans y participer. La saison passée, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas volé leur ticket pour la C1 puisqu’ils ont longtemps concurrencé Manchester City avant de terminer honorablement dauphins des Citizens. En face, le PSV retrouve la compétition reine après quatre ans sans la jouer. Le club d’Eindhoven a également terminé deuxième de son championnat lors du dernier exercice, derrière le Feyenoord Rotterdam, vainqueur de l’Eredivisie. La rencontre entre Arsenal et le PSV est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Mikel Arteta aligne un 4-3-3 avec une petite surprise : Raya dans les buts. White, Saliba, Gabriel et Zinchenko composent la défense, Rice en sentinelle, Odegaard et Havertz un cran plus haut et, enfin, un trio d’attaque Saka-Jesus-Trossard. Thomas Partey et Martinelli sont blessés pour ce match tandis que Nketiah débute sur le banc. En face, Peter Bosz bénéficie d’un effectif au complet et aligne un 4-2-3-1 avec Benitez dans les buts, Teze, Bella-Kothcap, Boscagli et Dest pour l’arrière-garde, Schouten et Veerman dans l’entrejeu tandis que Bakayoko, Saibari et Lang démarrent en soutien de De Jong, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Jesus, Trossard

PSV : Benitez - Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, Dest - Schouten, Veerman - Bakayoko, Saibari, Lang - De Jong