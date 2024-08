Real Madrid : Kylian Mbappé va hériter d’une grande mission

Son arrivée avait fait grand bruit et était attendue depuis de longs mois. Forcément, le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne laisse personne insensible et devrait apporter de grands changements à la Maison Blanche. Entouré d’autres stars, le Français devrait pourtant être l’arme offensive numéro 1 des Merengues à en croire toutes les dernières déclarations autour de son arrivée. Alors que Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrygo ont tous affirmé leur joie de pouvoir jouer avec le Bondynois dès la saison prochaine, ce dernier devra également s’adapter aux besoins et aux devoirs du plus grand club du monde.

Tandis que son aventure au Paris Saint-Germain s’est terminée en eau de boudin, le capitaine de l’équipe de France sera aussi attendu sur ce terrain où son attitude tant en interne que sur le pré devra être irréprochable. En ce sens, les Merengues devraient aider leur nouveau numéro 9 à s’acclimater au mieux sous ses nouvelles couleurs. À l’image de sa présentation en grande pompe au Santiago-Bernabeu, le peuple madrilène se languit de l’arrivée de l’ancien Monégasque et les dirigeants ibériques comptent tout faire pour mettre leur nouvelle arme dans les meilleures conditions.

Kylian Mbappé tirera les coups francs du Real Madrid

En ce sens, Marca donne de nouveaux éléments ce mardi. À en croire nos confrères ibériques, le départ de Toni Kroos pose un gros problème au Real Madrid pour les coups de pied arrêtés. Tireur de coups francs attitré des Merengues l’an dernier, le néo-retraité allemand ne sera plus là pour les tirer et le staff madrilène a eu une interrogation pour savoir qui était en mesure de prendre le relais. Les noms de Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore David Alaba étant avancés, Kylian Mbappé serait finalement l’heureux élu.

S’essayant souvent à l’exercice depuis le début de sa carrière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a jamais réussi à devenir un spécialiste du coup-franc. C’est simple, il n’en a marqué aucun depuis ses débuts à Monaco, et ce, malgré plusieurs tentatives, notamment en équipe de France. Il devrait pouvoir briser la malédiction avec le Real Madrid. En revanche, le champion du monde 2018 ne tirera pas les penalties. En effet, le média espagnol affirme que Vinicius Junior, brillant dans l’exercice, restera le tireur attitré des Madrilènes.