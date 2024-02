Le PSG vous remplit les poches !

Le PSG accueille le Stade Rennais dimanche au Parc des Princes, et les jambes bretonnes seront lourdes, après un sacré match de Ligue Europa disputé jeudi face à l’AC Milan. Malgré la victoire grâce à un triplé de Bourigeaud, Rennes a dit adieu à la compétition européenne. Il va pouvoir se reconcentrer sur la Ligue 1, où le club n’a plus perdu depuis le 9 décembre dernier. Mieux, il a gagné ses 6 dernières rencontres de championnat, effectuant une belle remontée au classement (7e).

Mais le Stade Rennais va tomber sur un gros morceau, car le PSG aussi est devenu imbattable ces derniers mois, l'OGC Nice restant la seule équipe à l'avoir battu cette saison en Ligue 1. De plus, le PSG a pu se reposer puis travailler tranquillement cette semaine, ce qui est assez rare pour être signalé. Alors, entre deux équipes en pleine possession de leurs moyens, qui va l'emporter ?

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Mbappé marque et le PSG gagne, cote à 1,78

Rennes a beau vivre un moment euphorique en Ligue 1, il a rarement bien négocié le match d’après-Ligue Europa cette saison (1 seule victoire en 7 matches). Dès lors, on imagine mal les Rennais créer l’exploit au Parc des Princes, quand bien même ils ont souvent gêné le PSG ces dernières saisons. Avec une équipe au complet ou presque, le club de la capitale devrait faire mal à son adversaire, avec son atout offensif numéro 1, Kylian Mbappé, bien décidé à faire oublier aux supporters son prochain départ vers le Real Madrid.

Le PSG marque dans les deux mi-temps, cote à 1,90

Trop souvent cette saison, le PSG a montré deux visages au cours d’un match. Conquérant une mi-temps, décevant une autre, peu importe l’ordre. Mais là, Luis Enrique a promis une montée en puissance et on attend de la constater de visu. Allez, on prend le parti de l’entraîneur espagnol, et on imagine un PSG inspiré et buteur lors de chaque mi-temps.

But de Benjamin Bourigeaud, cote à 4,95

C’est l’homme en forme du Stade Rennais ces dernières semaines. Avec déjà 5 buts inscrits toutes compétitions confondues en février, Bourigeaud brille de mille feux, et reste indispensable au club breton, qu’il soit aligné dans l’axe ou sur un côté. Et s’il surfait sur cette vague de buts pour en inscrire un face au PSG ? Même si Donnarumma reste sur deux matches sans prendre de but, sa défense concède beaucoup d’occasions à chaque rencontre de Ligue 1…

