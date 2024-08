Bologne : Logan Costa en approche

Après avoir perdu Christian Mawissa, parti à Monaco, Toulouse s’apprête à perdre son autre défenseur central. Logan Costa est proche de Bologne. D’après Sky Italia, l’international capverdien (19 sélections) et le club italien se sont mis d’accord pour une arrivée cet été. Il faut désormais que le TéFéCé et le dernier cinquième de Serie A trouvent un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Le média italien rapporte aussi que les Rossoblù ont transmis une offre de 15 millions d’euros et que les discussions sont en cours.

Arrivé en 2021 en provenance de Reims, le défenseur de 23 ans a remporté la Ligue 2 (2022) et la Coupe de France (2023) avec le club toulousain. Le natif de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a d’ailleurs inscrit un doublé lors de la victoire contre Nantes, en finale de la coupe nationale. Il a pris part à 57 rencontres avec Toulouse. En cas de départ, il retrouvera Thijs Dalinga, parti tout récemment de Toulouse pour Bologne.