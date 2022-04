Le Barça envoie un message au clan Ousmane Dembélé

Lors d’un entretien pour Movistar+, le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany a évoqué la situation de l’ailier barcelonais Ousmane Dembélé dont le contrat expire en juin prochain. Le dirigeant catalan n’a pas exclu la possibilité que le Français de 24 ans prolonge malgré des négociations qui seraient suspendues depuis plusieurs semaines.

« Lui et ses agents savent depuis près d'un an quelle est notre position. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses collègues », a déclaré Alemany. Cette saison Dembélé a disputé 22 matches avec le Barça, inscrit deux buts et délivré dix passes décisives.