Brest - OM : la réaction à chaud de Roberto De Zerbi

Pour sa première officielle sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi peut avoir le sentiment du devoir accompli. Après un été agité et plusieurs arrivées dans la cité phocéenne, l’OM n’a pas tremblé pour se défaire facilement du Stade Brestois (5-1). Porté par un très grand Amine Harit, les doublés de Luis Henrique et Mason Greenwood et une réalisation d’Elye Wahi, le club phocéen est déjà d’attaque. De quoi réjouir le nouveau technicien marseillais.

«Je suis content. On partait de loin, il fallait reconstruire une équipe. Elle m’a donné satisfaction surtout en deuxième période où l’équipe a fait preuve de mental pour aller chercher la victoire», a ainsi déclaré l’ancien coach de Brighton au micro de beIN Sports avant d’assurer que son collectif pouvait encore progresser. «Harit a fait une grande partie comme Rulli, Balerdi ou Højbjerg et Greenwood. Il y a encore des choses à améliorer pour la suite». Prometteur…