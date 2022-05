Real Madrid : Antonio Rüdiger sera bien Merengue

C'était déjà plus ou moins annoncé par de nombreux médias espagnols, et désormais, c'est le sérieux The Athletic qui confirme. Antonio Rüdiger rejoindra bien le Real Madrid cet été, au terme de son contrat avec Chelsea. Un contrat de quatre ans attend le défenseur allemand du côté du Santiago Bernabéu, où il viendra renforcer l'axe de la défense. Un nouveau gros coup libre après David Alaba l'an dernier, et tout indique que l'Autrichien repassera à un poste de latéral gauche.

Le média indique que le joueur de 29 ans touchera entre 9 et 10 millions d'euros nets, en plus d'une prime à la signature dont le montant n'est pas dévoilé. Son contrat inclura aussi une clause libératoire de 400 millions d'euros. Le Real Madrid annoncera sa signature après la finale de la Ligue des Champions.