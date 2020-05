LOSC : Victor Osimhen serait d'accord avec Naples !

Depuis l'arrivée de Gérard Lopez à Lille, le LOSC s'est lancé dans une activité de trading de joueurs. Par conséquent, le but est de trouver des pépites afin de les revendre bien plus cher et donc de faire rentrer de l'argent dans les caisses. L'été dernier, Nicolas Pépé s'en était allé du côté de la Premier League et d'Arsenal pour un montant assez hallucinant de 80 millions d'euros. La crise liée au coronavirus touche les finances des clubs et donc pourrait précipiter quelques départs.

L'été passé, Victor Osimhen, l'international nigérian débarquait dans le nord de la France, et il a fait une énorme saison. L'avant-centre a en effet joué 35 rencontres (33 titularisations) et a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en devenant un attaquant redoutable et donc redouté de notre championnat hexagonal. Il est donc l'un des candidats naturels du LOSC pour faire rentrer de l'argent et faire face aux trous de trésorerie de cette année.

Le joueur voudrait changer d'air

Téléfoot annonçait il y a un petit moment que les Dogues avaient reçu une belle offre de 80 millions d'euros pour son attaquant de 21 ans, qui est donc très coté sur le marché des transferts. Mais si c'était en Italie, finalement, qu'il signait pour l'année prochaine ? Selon Sport Mediaset le Napoli aimerait en faire le remplaçant du Polonais Arkadiusz Milik, qui a mis 46 buts pour les Napolitains depuis son arrivée au club en 2016.

Ainsi, nous apprenons que le LOSC demande au moins 55 millions pour son élément, qui aurait décidé qu'il voulait déjà changer d'air. En outre, nous apprenons que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club transalpin, aurait même déjà l'accord du joueur. Les relations entre les deux écuries seraient bonnes puisque l'été dernier elles avaient déjà bien échangé à propos de Nicolas Pépé, finalement parti chez les Gunners. Même si le mercato ne risque pas d'être fou, on pourrait assister à quelques belles transactions.