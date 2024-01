PSG : Senny Mayulu fait déjà l’unanimité

En Coupe de France, le PSG poursuit sa route. Ce samedi, le club de la capitale était opposé à une modeste équipe d’Orléans qui, en jouant avec leurs armes, ont tenu tête à des Parisiens pourtant faciles vainqueurs (1-4). Portées par un grand Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, les ouailles de Luis Enrique se sont ainsi qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. Durant cette belle victoire, un autre joueur s’est illustré aux côtés du Bondynois : Senny Mayulu.

Pour son deuxième match cette saison sous les couleurs parisiennes, le milieu offensif de 17 ans s’est offert un moment inoubliable en inscrivant le quatrième et dernier but de son équipe d’un joli piqué. À l’issue de la rencontre, le natif du Blanc-Mesnil était forcément euphorique après avoir marqué pour la première fois avec son club formateur : «je suis très content d’être rentré dans ce match. Je suis très content et très fier. L’année commence assez bien. J’espère que ça continuera comme ça et je vais tout faire pour travailler et continuer à faire quelques entrées comme ça.» Affamé de minutes donc, l’international de l’équipe de France U18 (5 sélections) a également fait passer un message sur le terrain à travers neuf minutes de jeu qui ne sont pas passés inaperçues aux yeux de ses coéquipiers et des supporters parisiens.

Luis Enrique et Danilo Pereira sont déjà sous le charme

N’hésitant pas à donner sa chance à plusieurs jeunes du centre de formation, Luis Enrique dénote avec la majorité de ses anciens prédécesseurs qui ne lançaient presque personne des équipes de jeunes dans le grand bain. En ce sens, l’ancien coach du Barça a fait part de sa fierté de voir ses jeunes pousses comme Mayulu lui rendre parfaitement cette confiance sur le pré : «je pense que c’est un joueur très jeune, avec beaucoup de qualités, qui peut jouer avec les deux pieds et est intelligent. Il peut jouer sur le côté ou plus à l’intérieur. Il a mis un très beau but sur une belle passe de Kylian. Il a bien terminé l’action comme il en a l’habitude à l’entraînement. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe. Nous voulons pouvoir à la fois signer des grands joueurs, mais aussi utiliser les joueurs du centre, que ce soit Warren, Ethan, Mayulu, Zague ou d’autres.»

Saluée par la presse et par son entraîneur, la prestation du joueur de la génération 2006 de Warren Zaïre-Emery l’a également été par certains de ses coéquipiers. Interrogé sur le potentiel de son jeune coéquipier, Danilo Pereira a d’ailleurs confessé qu’il voyait les choses en grand pour ce dernier s’il continuait à bien travailler : «c’est un jeune qui travaille bien, qui a du talent, c’est pour ça qu’on a tous été pour lui. Il est très talentueux et je pense qu’avec du travail, il peut aller loin.» Grand gagnant de cette soirée inoubliable pour lui, les supporters parisiens n’ont sans doute pas fini d’entendre parler de Senny Mayulu. Adoubé par tout le monde au PSG, le milieu offensif de 17 ans peut clairement aspirer à une place durable dans le groupe francilien s’il continue à performer de la sorte.