Benjamin Pavard touché par une grosse dépression

Champion du monde, vainqueur de la Ligue des champions et de toutes les compétitions nationales en Allemagne, sous les couleurs du Bayern, Benjamin Pavard est un indéboulonnable du groupe France de Didier Deschamps. À 26 ans et malgré une carrière déjà réussie, le défenseur a traversé quelques moments difficiles. Comme lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19, en 2019. Une période noire pour le Français, qui a révélé au Parisien être passé par des épisodes dépressifs.

«C’était difficile pour tout le monde, pour moi aussi. Se retrouver seul, dans un autre pays que le mien, je n’étais vraiment pas bien. Dans ma tête ça n’allait pas. Au début, tu te dis que c’est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l’entraînement et que tu n’as pas la banane, il faut réagir. Je suis humain comme tout le monde, et même si j’ai une super belle maison avec une salle de musculation, j’avais besoin de contact avec les autres. Je me levais, je n’avais pas d’appétit. J’essayais bien de m’occuper, de faire la cuisine, regarder des séries. Mais Netflix ça va deux minutes… Je n’aime pas le mot dépressif, mais c’était le cas ! J’ai masqué devant les autres et aujourd’hui je me sens beaucoup mieux,» a révélé le natif de Maubeuge.