MU : Park Ji-Sung demande aux supporters d'arrêter un chant raciste

Considéré comme l'un des grands chouchous d'Old Trafford lors de son passage entre 2005 et 2012, l'ancien milieu offensif sud-coréen Park Ji-sung s'est confié à cœur ouvert sur ses sept saisons passées à Manchester United au micro du podcast officiel du club, revenant notamment sur un chant qui lui était dédié («Tu es peut-être un mangeur de chien dans ton pays») qu'il considère comme discriminatoire avec du recul : « je sais que les fans de United ne voulaient offenser personne avec cette chanson, a expliqué celui qui a joué entre 2005 et 2012 à Manchester. Mais quand même, je dois encore éduquer les fans et leur demander d’arrêter avec cette phrase, qui s’apparente désormais à une insulte envers les Coréens. »

L'ex-international (100 sélections, 13 buts) a ensuite ajouté : « En écoutant ce chant, même dix ans plus tard, j’ai pitié du jeune moi qui a essayé de surmonter cet inconfort que je ressentais à l’époque, a encore estimé le milieu offensif. Je me sens aussi responsable pour les jeunes qui sont encore discriminés en tant qu’Asiatiques ou Coréens, et qui luttent contre ce genre d’inconfort. […] En Corée, les choses ont beaucoup changé. C’est vrai que, historiquement, nous avons mangé de la viande de chien. Mais de nos jours, en particulier la jeune génération, elle n’aime vraiment pas cela. La culture a changé. »