Kylian Mbappé annonce ses objectifs

Kylian Mbappé sera bien Parisien la saison prochaine après sa prolongation de contrat de 3 ans. Le Français, dans une interview pour BFM révélait d'ailleurs ses objectifs personnels et collectifs pour les saisons à venir. Avec 170 buts sous le maillot parisien, KM7 vise évidemment de dépasser les 200 réalisations d'Edinson Cavani :« je pense que ça peut bien se passer, maintenant ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Si je continue comme ça, il n’y a pas de raison que je ne le fasse pas.»

La suite après cette publicité

Sur un plan collectif, l'objectif est évidemment de soulever la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club, mais également d'assoir la domination nationale du PSG : «bien sûr que la Ligue des champions est un objectif, c’est l’objectif clair, affiché, annoncé. On n’a pas besoin d’énumérer plus d’adjectifs, c’est ça qu’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin, je pense que ça repasse aussi par faire l’unanimité sur le plan national car ces deux dernières années, on ne l’a plus fait »