Nouvelle offre importante de l’Atlético pour Dávid Hancko

L’Altético de Madrid poursuit son mercato sur des bases affamées. Après avoir attiré Julian Alvarez, Robin Le Normand, Alexander Sorloth, ou encore Conor Gallagher, les Colchoneros souhaitent toujours se renforcer, en particulier en défense. Ces dernières semaines, nous vous révélions ainsi l’intérêt prononcé du club madrilène pour Dávid Hancko.

Dernièrement, une offre de 26 millions d’euros avait été formulée à Feyenoord pour l’international slovaque (42 sélections, 6 buts), auteur d’un bel Euro avec sa sélection. Un tarif jugé insuffisant par le club néerlandais, mais il en faudra plus pour dissuader son homologue. Selon nos informations, l’Atlético vient de formuler une nouvelle offre à hauteur de 30 millions d’euros, avec la volonté de laisser un pourcentage à la revente à Feyenoord. Ce sont désormais les clubs qui négocient de gré à gré, et non plus les directeurs sportifs.