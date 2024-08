AS Monaco : le Torino fait de Guillermo Maripán sa grande priorité

Après les départs de Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji, Matteo Lovato et Alessandro Buongiorno, le Torino avait un énorme chantier défensif à réaliser durant ce mercato d’été. Si Saúl Coco a été le premier renfort, il manque encore minimum deux défenseurs centraux dans la rotation de Paolo Vanoli. L’international polonais, Sebastian Walukiewicz, va bien arriver prochainement, mais le chantier est loin d’être fini puisque le Toro se cherche un ultime défenseur. En ce sens, le directeur sportif, Davide Vagnati, multiplie les pistes dans ce sprint final. Des négociations ont d’ailleurs été ouvertes pour trois profils : Zeno Van Den Bosch d’Anvers, Carlos Cuesta de Genk et Flavius Daniliuc de la Salernitana. Selon nos informations, le club turinois a fait un grand pas pour la signature du Colombien de Genk, mais il reste encore des détails à régler, tandis que les négociations coinceraient toujours au sujet du Belge. L’Autrichien représente un plan B au même titre qu’Andrea Carboni de Monza.

La suite après cette publicité

Pour dénouer cette situation complexe, le Torino a fait une avancée considérable dans la course pour le défenseur chilien de l’AS Monaco, Guillermo Maripán, comme relayé par Sky Italia. Selon nos informations, les Granata ont même tenté le coup Joël Matip, toujours sans contrat depuis la fin de son bail avec Liverpool, mais les prétentions salariales étaient trop élevées. Ils se sont ainsi lancés sur la piste du Chilien et les négociations semblent prendre une issue positive sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Comme nous vous le révélions, le Stade Rennais et le Stade Brestois lorgnaient toujours le natif de Vitacura mais le Torino est en pole, les dirigeants sont prêts à lui offrir le salaire visé et la destination italienne plaît au joueur de 30 ans. La possibilité de voir trois défenseurs (Walukiewicz, Cuesta, Maripán) signer avant vendredi soir n’est pas à écarter.