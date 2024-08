Brest et Rennes sur Guillermo Maripán

Cinq ans après son arrivée sur le Rocher, Guillermo Maripan arrive à un virage important de sa carrière. À 30 ans et à un an de la fin de son contrat à Monaco, l’ancien défenseur d’Alavés n’a jamais semblé aussi remplaçable qu’aujourd’hui. Souvent freiné par les blessures ces dernières saisons, l’international chilien, véritable pilier du vestiaire de l’ASM, a vu Thilo Kehrer, Mohammed Salisu (de retour de blessure), Christian Mawissa ou encore Jordan Teze (qui est latéral, mais peut jouer central) arriver à Monaco ces derniers mois.

Durant la préparation, Maripan n’a d’ailleurs pas donné la sensation d’être un élément principal des plans d’Adi Hütter. Laissé sur le banc face au Barça, le joueur a connu le même sort cinq jours plus tard lors de la victoire de l’ASM face à l’ASSE, en ouverture de la saison de Ligue 1. Selon nos informations, le joueur n’a pas fait de son départ une obsession, mais souhaiterait retrouver un club lui garantissant un salaire équivalent à celui qu’il touche à Monaco, en cas de sortie. Aujourd’hui, Rennes et Brest sont intéressés par son profil et ont sondé l’entourage du joueur. Mais si Rennes proposait un joli contrat au joueur, celui-ci était loin de celui que touche Maripan sur le Rocher. Quant à Brest, il n’a clairement pas la surface financière pour boucler un tel joueur.