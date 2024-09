Coup de tonnerre à Chelsea !

La fin de l’ère Boehly ? Voici ce qui se trame du côté de Stamford Bridge. Successeur de l’oligarque russe Roman Abramovich en mai 2022, après avoir racheté Chelsea aux côtés de son consortium d’investisseurs pour environ 4,5 milliards d’euros, l’homme d’affaires américain, Todd Boehly, pourrait déjà quitter les Blues. Comme révélé au sein d’un article paru, ce vendredi, dans le média financier Bloomberg, les deux principaux propriétaires majoritaires de Chelsea, Clearlake Capital (c’est-à-dire Behdad Eghbali & Co) et Todd Boehly, seraient, en effet, en train «d’explorer des changements», évaluant s’ils peuvent potentiellement se racheter mutuellement.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Clearlake possède actuellement plus de 60 % du club, et la participation réelle de Boehly ne comprend qu’un tiers du reste (soit environ 13 %). Mark Walter, un allié de Boehly des Dodgers de Los Angeles, possède quant à lui un autre tiers, tandis que le dernier tiers appartient à l’investisseur milliardaire Hansjörg Wyss. Une répartition qui pourrait donc rapidement évoluer. Si des sources de Clearlake ont rapidement indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention de vendre, son cofondateur Behdad Eghbali évaluerait, de son côté, la possibilité d’augmenter sa participation dans le club en rachetant potentiellement d’autres parts, y compris celle de Boehly.

À lire

C4 : la liste des joueurs de Chelsea sans Cole Palmer et Wesley Fofana

Le recrutement au coeur des divergences…

Comment alors expliquer un tel retournement de situation ? D’après les dernières informations de la presse anglaise, cette possible issue s’expliquerait, en grande partie, par la relation conflictuelle entre Eghbali et Boehly. Bloomberg note ainsi de grosses divergences quant à l’orientation générale du club, précisant notamment «des opinions divergentes sur la politique de recrutement de Chelsea, la sous-performance de l’équipe et l’incapacité à progresser dans la construction d’un nouveau stade». Une rupture remettant alors en jeu l’avenir de Chelsea, toujours aussi décevant sur le plan sportif malgré les investissements conséquents effectués au cours des derniers mois. A noter, à ce titre, que les Blues ont dépensé environ 1,5 milliard d’euros depuis le départ d’Abramovich…

La suite après cette publicité

Si plus de 40 joueurs ont ainsi posé leur valise du côté de Stamford Bridge, les échecs, eux, se multiplient et les Blues ne parviennent toujours pas à briller sur les terrains. Symbole de cette impuissance ? Sur les neuf joueurs signés lors de la première fenêtre de transfert de Clearlake à la barre, seuls trois font encore partie de l’équipe première. Une instabilité chronique également visible dans le management. Ces derniers mois, Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino et Enzo Maresca se sont ainsi succédés. En vain. Douzième de Premier League lors de l’exercice 2022-2023 et sixième l’an passé, Chelsea a débuté cette nouvelle saison avec une défaite, une victoire et un match nul. Des débuts mitigés, dans la continuité de la réalité observée ces derniers mois.

«Nous avons besoin de stabilité. On a des joueurs de très haut niveau et j’espère qu’on pourra avoir la patience qu’il faut, ce calme, pour que tout se passe bien. Nous avons le niveau, nous avons juste besoin de stabilité et que les entraîneurs et les joueurs soient autorisés à travailler pour faire quelque chose d’important», confiait d’ailleurs, à ce titre, Marc Cucurella. Une stabilité qui pourrait donc passer par le départ de Todd Boehly. Une chose est sûre, au cours des six derniers mois, l’homme d’affaires américain a d’ores et déjà pris du recul par rapport à la gestion quotidienne du club. Eghbali étant désormais largement considéré comme la figure la plus influente de Stamford Bridge…