Andorre : la reconversion improvisée de Gerard Piqué

Propriétaire depuis plusieurs années du FC Andorre, en troisième division espagnole, Gerard Piqué s’implique de plus en plus dans le club depuis sa retraite sportive. Depuis plusieurs semaines et le licenciement du coach Ferran Costa, l’ancien défenseur du FC Barcelone prend même place sur le banc comme assistant de Beto Company, le nouvel entraîneur intérimaire de l’Andorra.

«Depuis qu’ils ont décidé d’écarter Ferran Costa, Piqué est pratiquement devenu l’entraîneur. Il vient ici du vendredi au dimanche et nous accompagne généralement lors des matchs à l’extérieur. Il est là dans le vestiaire, il nous donne la tactique et il fait office de second entraîneur», raconte le gardien actuel du club, Nicolas Ratti. Une combinaison qui marche, vu que sur les cinq derniers matches, l’Andorra a pris dix points sur quinze possibles, et est revenue à un seul point des play-offs pour la montée.