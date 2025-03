Bayer Leverkusen - Bayern Munich: les compositions officielles

Le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich, ce mardi à 21h pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Pillendreher s’articulent en 4-4-1-1 avec Hrádecký aux cages. En défense, on retrouve Hincapié, Hermoso, Tah et Arthur. Grimaldo, Xhaka, Palacios et Frimpong occupent le milieu de terrain. Et enfin, Garcia et Schick sont en attaque.

Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Urbig aux cages, en l’absence de Neuer. En défense, on retrouve Davies, Min-Jae, Upamecano et Laimer. Goretzka et Kimmich sont au milieu de terrain. Coman, Musiala et Olise vont animer l’attaque munichoise aux côtés de Kane placé en pointe.

Les compositions:

Bayern Munich: Urbig - Davies, Min-Jae, Upamecano, Laimer - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala, Olise - Kane

Bayer Leverkusen: Hrádecký - Hincapié, Hermoso, Tah, Arthur - Grimaldo, Xhaka, Palacios, Frimpong - Garcia - Schick