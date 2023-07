Liverpool et Tottenham se battent pour le même jeune

Le mercato estival n’a pas perdu de temps pour s’emballer en Premier League. Alors que Tottenham est sur le point d’accueillir une troisième recrue en la personne de Manor Solomon, qui devrait arriver libre en provenance de Fulham, Liverpool n’est pas en reste et vient d’insuffler un vent de fraîcheur sur son milieu de terrain avec les arrivées de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Actifs, les deux clubs cherchent désormais à renforcer leur défense et ont ciblé le même joueur : Micky Van de Ven.

Le joueur de 22 ans a réalisé une saison pleine et est devenu le taulier de Wolfsburg avec qui il a cumulé 36 apparitions pour le même nombre de titularisations. Selon les informations de l’Evening Standard, tout se jouera à celui qui dégainera le plus vite dans ce dossier. Alors que les Spurs ont été le premier sur ses traces, le club londonien est confiant quant à ses chances d’attirer le joueur mais n’a toujours pas présenté d’offre officielle. Affaire à suivre donc…

