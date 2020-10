Gerard Piqué révèle ce qu'il a dit à Lionel Messi après son burofax envoyé au Barça

À la fin du mois d’août, le fameux épisode du burofax où Lionel Messi demandait officiellement son souhait de quitter le Barça avait fait grand bruit. Si tout était finalement rentré dans l’ordre et que la Pulga est finalement rentrée dans le rang pour disputer une nouvelle saison en Catalogne, le souvenir de ce moment est encore dans toutes les pensées. À commencer dans celles Gérard Piqué.

Dans une interview accordée à La Vanguardia, le capitaine du Barça est revenu sur ce moment douloureux et a révélé ce qu’il avait dit à Lionel Messi à ce moment-là. «Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec lui à l’époque, c’était un sujet très personnel. Je me souviens lui avoir envoyé un message disant : ‘’ C’est une nouvelle saison et de nouvelles personnes arrivent. ‘’ Un joueur qui a été au club pendant 16 ans ... Vous êtes obligés de vous réconcilier avec lui », a-t-il expliqué avant d’ajouter avec une pointe d’agacement : « comment le meilleur joueur de l’histoire peut-il se réveiller un matin et envoyer un burofax parce qu’il sent qu’on ne l’écoute pas ? C’est trop choquant. » Les supporters du Barça ne diront sûrement pas le contraire…