Real Madrid : Luka Jovic va payer une amende de 30 000 euros

Débarqué au Real Madrid à l'été 2019, Luka Jovic n'a pas vraiment réussi à convaincre dans la capitale espagnole. Proche d'un départ cet été, l'ancien joueur de Francfort est finalement resté, lui qui a fait parler de lui durant le confinement. Un confinement qu'il avait brisé au mois de mars dernier en Serbie afin de se rendre à l'anniversaire de sa compagne. Ce qui n'avait pas plu à son club comme à son pays natal. « Qu'ils soient des sportifs riches ne nous empêchera pas d'obtenir des sanctions. Soit ils se conformeront, soit ils iront en prison. Nous avons déposé des accusations criminelles contre certains athlètes. Hier soir, 87 accusations ont été rédigées. Des peines allant de 1 à 12 ans de prison. Ces personnes répondront lorsque le tribunal déterminera que le moment est venu pour cela », avait déclaré Nebojsa Stefanovic, ministre de l'Intérieur.

Alors qu'il risquait une lourde amende, Jovic était aussi exposé à une sanction bien plus grave, à savoir passer par la case prison. En effet, le footballeur, qui devait passer devant le parquet de Belgrade, était sous le coup d'une peine de six mois de prison. Ce mardi, la Cadena COPE et Marca expliquent que l'attaquant se serait mis d'accord avec le gouvernement serbe afin de payer une amende de 30 000 euros et éviter ainsi la prison. Ce qu'il avait refusé de faire auparavant selon la presse espagnole.